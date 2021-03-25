Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич поділився враженнями від виїзного матчу України проти Франції. У першому матчі кваліфікації ЧС-2022 підопічні Шевченка вибороли нічию.

На думку Мирона Маркевича, наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко зумів вдало підібрати тактику на матч.

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"Перш за все, віддам належне головному тренеру збірної України Андрію Шевченку, який зробив ставку на чітко налагоджену гру від оборони і проти такої тактики його знаменитий французький колега Дідьє Дешам виявився безсилий", – сказав він.

Також фахівець відзначив настрій українських футболістів, які хотіли довести випадковість розгромної поразки в товариському матчі з французами.

"Не думаю, що чемпіони світу після того розгрому у спарингу вийшли на поле з шапкозакидальним настроєм. Просто наша збірна продемонструвала величезне бажання довести випадковість того провалу. А завдяки високій ігровій дисципліні, терпінню не дозволили супернику продемонструвати свої найкращі якості. При такому розвитку подій часто і удача виявляється на боці команди, що обороняється. Так і сталося в епізоді, коли українці зрівняли рахунок", – додав тренер.