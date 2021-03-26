Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями на матч отбора ЧМ-2022 против сборной Украины.

По мнению Маркку Канервы, со времени последней встречи сборных Украины и Финляндии обе команды очень изменились.

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"Наша команда действительно сильно изменилась. Более того, сменилось около половины игроков из стартовых составов тех матчей. Стало молодых исполнителей.

Обе сборные достигли определенного прогресса, и об этом свидетельствуют их результаты в квалификации Евро-2020. Особенно ярким примером улучшения качества игры сборной Украины является ее беспроигрышная серия в группе с Португалией и Сербией, а также победа над Испанией в Лиге наций", – сказал Канерву.

Уже в воскресенье, 28 марта, сборная Украины примет Финляндию в рамках квалификации на ЧМ-2022. В 2016-м и 2017 годах украинцы дважды обыгрывали финнов (2:1 и 1:0).