Центральний захисник збірної України Сергій Кривцов, який здав позитивний тест на COVID-19 попри те, що перехворів ним місяць тому, поділився враженнями від скандального скасування матчу 6-го туру Ліги націй зі Швейцарією.

Вчора вранці я прокинувся і в нашій групі у месенджері нам повідомили, що я, Жуніор, Руся і Ваня здали позитивні тести. Для мене це було сюрпризом, бо місяць тому троє з нас вже перехворіли і я подумав, що це помилка.

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На ранок у нас було передматчеве тренування і спочатку нам заборонили в ньому брати участь. Але потім, порадившись безпосередньо з УЄФА, нас допустили. Я вже був у тренувальній формі, але надійшло повідомлення, що влада Швейцарії заборонили нам перебувати на тренуванні і ми в підсумку сиділи в номерах.

Зараз ми не маємо права виходити з номера, я перебуваю в кімнаті, повністю ізольований. Їжу мені ставлять під двері, я її просто забираю в кімнату та їм. Ось так все і відбувається. До цього хлопці з позитивними тестами так само сиділи в номерах і ні з ким не контактували.

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Проблем зі спілкуванням з партнерами немає, в нас є багато програм і месенджерів. Через телефон багато писали, побачивши моє прізвище в списку з позитивними ПЛР-тестами. Я все ж сподіваюся і думаю, що це помилка", – сказав Кривцов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, що через спалах COVID-19 влада кантону Люцерн заборонила проведення матчу Швейцарія – Україна, в якому мала вирішитись доля збереження місця в еліті Ліги націй. УЄФА, який спочатку дозволив провести матч, у підсумку взагалі його скасував. Українська делегація ще перебуває у Швейцарії та сподівається на проведенні матчу, адже в Андрія Шевченка є як мінімум 13 здорових гравців, як передбачає регламент змагань.