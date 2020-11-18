Українська асоціація футболу виступила з офіційною заявою щодо скасування поєдинку зі збірною Швейцарії.

УАФ на офіційному сайті зробила заяву, в якій наполягає на проведенні зустрічі 18 листопада з неінфікованими гравцями згідно з правилами УЄФА.

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Національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії. Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на Covid-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри,

– йдеться у заяві.

У списку збірної для участі в матчі є більше 13 гравців, зокрема один воротар.

Ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі,

– написано у заяві.

Перенесення матчу Швейцарія – Україна