УАФ висловила готовність провести матч зі Швейцарією 18 листопада: офіційна заява
Українська асоціація футболу виступила з офіційною заявою щодо скасування поєдинку зі збірною Швейцарії.
УАФ на офіційному сайті зробила заяву, в якій наполягає на проведенні зустрічі 18 листопада з неінфікованими гравцями згідно з правилами УЄФА.
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Національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії. Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на Covid-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри,
– йдеться у заяві.
У списку збірної для участі в матчі є більше 13 гравців, зокрема один воротар.
Ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі,
– написано у заяві.
Перенесення матчу Швейцарія – Україна
- Поєдинок 6-го туру Ліги націй між Україною та Швейцарією не відбудеться 17 листопада. Українську команду відправили на карантин через спалах коронавірусу.
- В УЄФА є декілька варіантів щодо результату матчу. Найбільш ймовірним є те, що результат матчу буде визначено жеребкуванням (перемога Швейцарії, нічия чи перемога України).
- В УАФ також зазначили, що якщо збірній України за цей матч зарахують технічну поразку, вони одразу ж подадуть протест.
- Україна та Швейцарія ведуть боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні Ліги націй. Українці випереджають суперників на три очки, тож в цьому матчі їх влаштує як перемога, так і нічия. Збірній Швейцарії треба лише перемагати.
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