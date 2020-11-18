Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов, который сдал положительный тест на COVID-19 несмотря на то, что переболел им месяц назад, поделился впечатлениями от скандального отмены матча 6-го тура Лиги наций со Швейцарией.

Вчера утром я проснулся и в нашей группе в мессенджере нам сообщили, что я, Жуниор, Руся и Ваня сдали положительные тесты. Для меня это было сюрпризом, потому что месяц назад трое из нас уже переболели и я подумал, что это ошибка.

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На утро у нас была предматчевая тренировка и сначала нам запретили в ней участвовать. Но потом, посоветовавшись непосредственно с УЕФА, нас допустили. Я уже был в тренировочной форме, но поступило сообщение, что власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке и мы в итоге сидели в номерах.

Сейчас мы не имеем права выходить из номера, я нахожусь в комнате, полностью изолирован. Еду мне ставят под дверь, я ее просто убираю в комнату и ем. Вот так все и происходит. До этого ребята с положительными тестами так же сидели в номерах и ни с кем не контактировали.

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Проблем с общением с партнерами нет, у нас есть много программ и мессенджеров. По телефону много писали, увидев мою фамилию в списке с положительными ПЦР-тестами. Я все же надеюсь и думаю, что это ошибка", – сказал Кривцов в комментарии Футбол News.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 власти кантона Люцерн запретили проведение матча Швейцария – Украина, в котором должна была решиться судьба сохранения места в элите Лиги наций. УЕФА, который сначала позволил провести матч, в итоге вообще его отменил. Украинская делегация еще находится в Швейцарии и надеется на проведении матча, ведь у Андрея Шевченко есть как минимум 13 здоровых игроков, как предусматривает регламент соревнований.