Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зможе допомогти команді у надважливому поєдинку останнього туру Ліги націй проти Швейцарії, захисник Сергій Кривцов та форвард Жуніор Мораєс – під запитанням.

У розташуванні національної збірної України нові випадки захворювання COVID-19, повідомляє УАФ.

Швейцарія – Україна: Шевченко назвав заявку збірної на матч Ліги націй

Сьогодні вранці команда отримала результати ПЛР-тестування, яке проводилося напередодні. Позитивний результат виявили у Руслана Маліновського, Жуніора Мораєса, Сергія Кривцова та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Зазначимо, що Кривцов та Мораєс нещодавно перехворіли на COVID-19 та мають в організмі антитіла, що на даний момент унеможливлюють хворобу. В УЄФА зважили на цей факт та дозволили Кривцову та Мораєсу взяти участь у матчі, але місцева влада проти участі гравців у командних подіях. Наразі триває нарада між УЄФА та місцевою владою кантону Люцерн.

Зазначимо, що раніше позитивний тест на COVID-19 здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віктор Коваленко, Дмитро Різник, Едуард Соболь та Євген Макаренко.

Нагадаємо, матч 6 туру Ліги націй Швейцарія – Україна відбудеться вже сьогодні, 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Для збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй підопічним Андрія Шевченка потрібно здобути як мінімум нічийний результат.