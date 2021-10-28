На думку Олександра Зінченка, "містянам" забракло елементарного везіння. Підопічні Гвардіоли створили багато гольових моментів, але їх підвела реалізація.

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Це був не наш день, але ми створили багато моментів для взяття воріт. На жаль, нам забракло везіння сьогодні, але так буває, це футбол. Ми повинні зосередитися на наступному матчі. Ми візьмемо найкраще з цієї гри, проаналізуємо її, щоб побачити свої недопрацювання. Але думаю, що все буде гаразд,

– сказав Олександр після гри.

Цього сезону Зінченко через травму втратив місце в основі Манчестер Сіті. Через виліт з кубка йому потрібно докладати ще більше зусиль, щоб отримувати ігровий час від Гвардіоли.

Незабаром Ярмоленко та Зінченко зустрінуться у таборі національної збірної. 11 листопада Україна зіграє товариський матч проти Болгарії, а потім вирушить у Боснії на фінальний матч групового етапу відбору на ЧС-2022.