Воробей переконаний, що збірна України має хороший склад, якому під силу перемогти Боснію та продовжити боротьбу за путівки на Мундіаль у Катарі. "Жовто-синім" варто повірити у свій потенціал та вирушити на матч з думкою про те, що саме ми є фаворити протистояння.

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Колишній форвард збірної відзначив, що ситуація з Маліновським – це виховний момент, урок з якого отримали як футболіст, так і тренерський штаб.

Що стосується Зінченка, то найближчим часом навряд чи він зможе показати свою найкращу гру.

На Зінченка в найближчих матчах сильно не варто розраховувати, оскільки травма безслідно не проходить. Але Олександр – досвідчений футболіст, і він все одно стане в нагоді збірній, але знову ж таки, на його місце у складі претендують гравці з кращою ігровою практикою,

– вважає Воробей.

Нагадаємо, 11 листопада в Одесі збірна України зіграє товариський матч проти Болгарії, а 16 листопада зіграє у Сараєво проти Боснії.