Жереб подарував нам потенційну зустріч українців на Туманному Альбіоні, а тренерські штаби Вест Хема та Манчестер Сіті зробили її реальністю. Відтак, ми побачили особливу дуель Олександра Зінченка проти Андрія Ярмоленка.

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Одразу варто забігти наперед і визнати, що головним героєм зустрічі став голкіпер "молотків" Альфонс Ареоля. Французький кіпер творив у воротах дива і парирував усі удари гравців Сіті.

Українці часто вступали у боротьбу один проти одного і зустрічалися на фланзі. Найбільш яскравий епізод за їхньою участю трапився на 55-й хвилині. Після атаки господарів лівим флангом м'яч потрапив у ноги до Ярмоленка. Вбивча позиція, удар Андрія, проте на шляху м'яча опинився Зінченко і фактично врятував команду від гола. На 62-й хвилині Девід Мойєс зняв Ярмоленка з гри.

"Синьо-жовта" дуель / фото Getty Images

На 83-й хвилині Зінченко взяв участь у резонансному епізоді вже поруч із протилежними воротами. Олександр потужно пробив – Ареоля дістав м'яч з-під поперечки! Далі була серія пенальті.

Ареоля більше не довелося робити подвиги. Все вирішив промах Філа Фодена. У чвертьфіналі гратиме Вест Хем!

Портал WhoScored оцінив українців кардинально різними оцінками. Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Хема серед гравців, які вийшли в основі – 6,17. Натомість Зінченко отримав найвищу оцінку у складі "містян" – 7,46.

Кубок ліги

Вест Хем – Манчестер Сіті 0:0, у серії пенальті 5:4