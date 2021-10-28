По мнению Александра Зинченко, "горожанам" не хватило элементарного везения. Подопечные Гвардиолы создали множество голевых моментов, но их подвела реализация.

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Это был не наш день, но мы создали много моментов взятия ворот. К сожалению, нам не хватило везения сегодня, но так бывает, это футбол. Мы должны сосредоточиться на следующем матче. Мы возьмем лучшее из этой игры, проанализируем ее, чтобы увидеть свои недоработки. Но думаю, что все будет хорошо,

– сказал Александр после игры.

В этом сезоне Зинченко из-за травмы потерял место в основе Манчестер Сити. Из-за вылета из кубка ему нужно прилагать еще больше усилий, чтобы получать игровое время от Гвардиолы.

В скором времени Ярмоленко и Зинченко встретятся в лагере национальной сборной. 11 ноября Украина сыграет товарищеский матч против Болгарии, а затем отправится в Боснию на финальный матч группового этапа отбора на ЧМ-2022.