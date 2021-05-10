Клубам, которые захотят видеть Трубина в своей форме, придется много заплатить. Другие варианты Шахтер не рассматривает.

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Пусть делают предложение, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. Если мы почувствуем, что это цифра, когда мы начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет, – сказал Ринат Ахметов.

Напомним, в текущем сезоне Трубину удалось потеснить из основы Андрея Пятова. Интерес к гокиперу уже проявляют Интер и Милан.