Фахівця вже ізолювали від решти команди, щоб уникнути подальшого поширення хвороби. Футболісти Казахстану також здаватимуть тести перед матчем з Україною, який відбудеться 1 вересня.

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Нагадаємо, що зараз в Казахстані триває епідемія COVID-19, через що матч з Україною навіть планували перенести в іншу країну.

У домашньому матчі Україна втратила перемогу над Казахстаном, гра завершилася з рахунком 1:1. В активі "жовто-синіх" зараз лише 3 очки, тому команду Петракова влаштує лише перемога.