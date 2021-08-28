ЗМІ писали, що Руслан впродовж тривалого часу мав грижу, яку йому видалили цього літа. Хавбек навіть встиг відновитися до початку чемпіонату та зіграти в 1 турі Серії А.

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Як розповів брат Руслана Олександр, на Євро-2020 футболіста справді турбувала травма, але це виявилася не грижа, як припускали раніше.

Відлуння Житомира торкнулося його знову – невдало зробили операцію, був апендицит, йому було десь 5 – 6 років. Погано зашили, залишився великий рубець всередині. Як мені розповідав Руслан – цей рубець і став причиною болю, він тиснув чи на орган, не пам'ятаю. Уже все виправили, сподіваюся, в майбутньому вже нічого заважати йому не буде,

– сказав Олександр Маліновський.

Нагадаємо, Руслан є лідером Аталанти та збірної України. Він отримав виклик у національну команду на матчі проти Казахстану та Франції, адже зумів відновитися після операції та почав набирати форму.