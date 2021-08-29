Специалиста уже изолировали от остальной команды, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. Футболисты Казахстана также будут сдавать тесты перед матчем с Украиной, который состоится 1 сентября.

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Напомним, что сейчас в Казахстане продолжается эпидемия COVID-19, из-за чего матч с Украиной даже планировали перенести в другую страну.

В домашнем матче Украина упустила победу над Казахстаном, игра завершилась со счетом 1:1. В активе "желто-синих" сейчас только 3 очка, поэтому команду Петракова устроит только победа.