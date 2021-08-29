Довбик потрапив у заявку СК Дніпро-1 на поєдинок з Металістом 1925 (2:1), проте на поле не вийшов. Наставник дніпрян Ігор Йовічевіч після поєдинку у Харкові пояснив причини відсутності на полі провідного виконавця команди.

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Довбик в останньому матчі з Рухом отримав дуже серйозний удар по ребрах. Утворилася дуже велика гематома. Сьогодні йому зробили МРТ, весь тиждень він не тренувався на повну силу. Під великим питанням його гра за збірну, в розташування якої він повинен виїхати. Ми дуже скептичні щодо нього, – заявив тренер дніпрян.

Збір національної команди у Києві розпочинається у неділю, 29 серпня. На матчі з Казахстаном, Францією та Чехією наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков викликав трьох нападників: Романа Яремчука, Данила Сікана та Артема Довбика.