Тащи покинув Санкт-Паулі – він не забив за команду жодного гола
Український форвард Борис Тащи незабаром одягне футболку нового клубу. У німецькому Санкт-Паулі він не зумів проявити себе на повну через травми.
Український нападник Борис Тащи та німецький Санкт-Паулі вирішили припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони розірвали контракт, який діяв до літа 2022 року.
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Борис звернувся до нас з проханням розірвати контракт. Надії не виправдалися через численні травми. До того ж у нас в складі достатньо гравців, – пояснив спортивний директор клубу Андреас Борнемен.
Тащи став гравцем Санкт-Паулі у 2019 році, але у 28 матчах другої Бундесліги не зумів забити жодного гола.
За чутками ЗМІ, наступним клубом українця стане південнокорейський Пхохан Стілерс.
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