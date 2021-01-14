Український форвард Борис Тащи незабаром одягне футболку нового клубу. У німецькому Санкт-Паулі він не зумів проявити себе на повну через травми.

Український нападник Борис Тащи та німецький Санкт-Паулі вирішили припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони розірвали контракт, який діяв до літа 2022 року.

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Борис звернувся до нас з проханням розірвати контракт. Надії не виправдалися через численні травми. До того ж у нас в складі достатньо гравців, – пояснив спортивний директор клубу Андреас Борнемен.

Тащи став гравцем Санкт-Паулі у 2019 році, але у 28 матчах другої Бундесліги не зумів забити жодного гола.

За чутками ЗМІ, наступним клубом українця стане південнокорейський Пхохан Стілерс.