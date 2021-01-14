Украинский форвард Борис Тащи вскоре оденет футболку нового клуба. В немецком Санкт-Паули он не сумел проявить себя на полную из-за травм.

Украинский нападающий Борис Тащи и немецкий Санкт-Паули решили прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба. Стороны разорвали контракт, который действовал до лета 2022 года.

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Борис обратился к нам с просьбой расторгнуть контракт. Надежды не оправдались из-за многочисленных травм. К тому же у нас в составе достаточно игроков, – пояснил спортивный директор клуба Андреас Борнемен.

Тащи стал игроком Санкт-Паули в 2019 году, но в 28 матчах второй Бундеслиги не сумел забить ни одного гола.

По слухам СМИ, следующим клубом украинца станет южнокорейский Пхохан Стилерс.