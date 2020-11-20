Менеджер збірної України Олексій Таргонський розповів деталі про скасування матчу 6-го туру Ліги націй Ліги націй зі Швейцарією. За його словами, проблеми почалися ще напередодні поєдинку, адже приймаюча сторона ледь не зірвала передматчеве тренування та надала для нього поле поганої якості.

Підготовка збірної України до матчу зі Швейцарією не проходила у звичному режимі, адже приймаюча сторона поводилася дуже дивно. Про це Олексій Таргонський розповів в коментарі УАФ.

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"Простіше викласти події у хронологічному порядку. Ми прилетіли до Швейцарії 15 листопада, і в аеропорту ніяких проблем не було. Нас зустріли, подали транспорт. Ми прибули до готелю, розмістилися, усе було добре. Проблеми почалися після того, як ми отримали результати тестування. Після цього швейцарці, а саме медичний комітет цього регіону, стали поводитися дещо дивно", – розповів Таргонський.

"Жовто-сині" отримали вимогу в передігровий день з’явитися о 17:00 на стадіон і там ще раз пройти тести перед тренуванням, а також були повідомлення, що роздягальні надано не буде, що є взагалі неприйнятною практикою.

"Організатори начебто пішли нам на поступки, надіслали представників лабораторії робити тести до готелю, але на 17:00. Ми зробили тести, але, оскільки тренування було призначено на 18:00, усе пішло шкереберть.

Приїхали на стадіон, там були зачинені роздягальні, безпосередньо перед полем гравці взули бутси. Не було можливості скористатися туалетом, попити чаю. Було дивно й неприємно від такого дискримінаційного ставлення.

Про скасування матчу і перебування у 10-денному карантині збірна була повідомлена місцевою владою, а не УЄФА.

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"У підсумку нам вдалося вилетіти, але рейс перенесли з 12-ї на 14-ту годину за місцевим часом. Та й загалом з нами не дуже добре обійшлися в аеропорту Цюріха. Зрозуміло, що ми перебували в карантинному стані, але до нас ставилися як до прокажених, усе відбувалося на відстані, це було дуже неприємно. При цьому в усіх нас були негативні тести.

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Головний тренер Андрій Шевченко до останнього готувався до гри. У день матчу навіть відбулася передігрова нарада, вона розпочалася о 10:30 та проходила онлайн. При цьому я бачив, що збірна Швейцарії так само серйозно налаштовувалася на гру. Тому я вважаю, що рішення влади Люцерна було невірним.

Також хочу додати, що господарі нам надали поле для тренування у день гри дуже поганої якості. Ми звертали на це їхню увагу, листування вів генеральний секретар нашої асоціації. Швейцарці обіцяли підготувати поле, але в підсумку воно виявилося в настільки незадовільному стані, що існував ризик отримати травму", – зазначив Таргонський.