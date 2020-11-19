Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від скасування матчу 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

"Ми були готові грати, у нас була достатня кількість гравців з негативними тестами для цього. Рішення ухвалювала влада Люцерна. Тепер будемо чекати рішення УЄФА. Ніякої нашої провини тут немає. Ми всі розуміли ситуацію, в яку потрапили. Останнє, що я міг собі уявити – що можуть скасувати матч.

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Проблеми після прибуття в Іспанію та Швейцарію? Мені б хотілося, щоб зовсім інакше все це було, якщо є якась повага. Деякі моменти були. Як зустрічають гостей, команду – це було неправильно.

Дякую хлопцям за проявлену стійкість, за продемонстроване бажання, за ті вміння. Ми здобули 6 очок, граючи з найкращими командами світу. У нас були прекрасні матчі, я залишився дуже задоволений цим турніром і хлопцями. Дуже багато новачків зіграли на гідному рівні. Всім бажаю якнайшвидшого одужання.

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Як виходити із цієї ситуації? Я ще раз вам повторюю: є орган, який буде з цим розбиратися. Ми зробили все для того, щоб цей матч відбувся", – розповів керманич збірної в ефірі офіційного YouTube-каналу УАФ.