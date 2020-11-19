Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що Андрій Шевченко і його тренерський штаб на правильному шляху. Однак роботі наставників суттєво перешкоджає пандемія коронавірусу.

"Дуже складно робити прогнози і аналізувати ситуацію, що склалася, адже все те, що зараз відбувається навколо матчу Швейцарія – Україна це вже давно не футбол. Коли вони будуть грати? Чи будуть грати взагалі? Чи все вирішуватиме жереб? Запитань більше, ніж відповідей. Насправді COVID-19 зробив так, що футболу як звичного явища більше нема", – розповідає у коментарі Збірна24 Йожеф Йожефович.

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Екс-тренер національної збірної України каже, що українська сторона доклала усіх зусиль для того, щоб поєдинок відбувся. "У нас була достатня кількість гравців. Крім того, наші хотіли грати будь-яким складом. Ми ж пропонували – давайте привеземо молодь. У відповідь тільки почули заперечення".

Сабо не береться віддавати комусь перевагу у випадку проведення матчу. "Гадати на цю тему можна багато. Можу сказати тільки те, що мені подобається футбол у виконанні збірної Швейцарії. Зрештою, у нас теж хороша команда, хоч і послаблена. Робота Андрія Шевченка мені імпонує. Він розуміється у футболі, пройшов хорошу школу в Італії та Англії. Шевченко – молодець. Не треба йому заважати. Шкода, що наша збірна ніяк не може зіграти в оптимальному складі через постійні хвороби. Ось це прикро", – резюмував Йожеф Йожефович.