Голкіпер збірної України Андрій Пятов прокоментував скасування матчу 6-го туру Ліги націй із Швейцарією.

На думку Андрія Пятова, скасовувати матч зі Швейцарією не було жодних вагомих причин. Про це футболіст розповів в коментарі УАФ.

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"Повернулися. Побачив сім'ю. Тепер поділюся суб'єктивним баченням ситуації щодо гри зі Швейцарією.

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Вважаю, усе повинно вирішуватися на футбольному полі, а не в лабораторіях. Так, 2020 рік вчить нас жити в повній невизначеності. Так, дійсно, склад нашої збірної вірус урізав з кожним матчем. Але для гри зі збірною Швейцарії гравців вистачало (плюс були довикликані хлопці з "молодіжки").

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Уся команда хотіла грати! Не бачу вагомої причини, з якої би потрібно було йти на такі крайні заходи, як скасування матчу. Тести, зроблені в Україні, також підтвердили мої думки. Умовно позитивні тести Кривцова і Мораеса не підтвердилися. Радий, що хлопці здорові!⠀

Чекаємо остаточного вердикту від УЄФА", – сказав Пятов.

Швейцарія – Україна: стала відома дата вердикту УЄФА

Нагадаємо, що лікар кантону Люцерн заборонив проводити матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна, посилаючись на спалах COVID-19 в лавах "жовто-синіх". УЄФА, який спочатку дозволив проводити гру, згодом взагалі скасував матч попри те, що в Шевченка було 13 здорових гравців у заявці, як того передбачає регламент.