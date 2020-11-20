Менеджер сборной Украины Алексей Таргонский рассказал детали об отмене матча 6-го тура Лиги наций Лиги наций со Швейцарией. По его словам, проблемы начались еще накануне поединка, ведь принимающая сторона едва не сорвала предматчевую тренировку и предоставила для нее поле плохого качества.

Подготовка сборной Украины к матчу со Швейцарией не проходила в обычном режиме, ведь принимающая сторона вела себя очень странно. Об этом Алексей Таргонский рассказал в комментарии УАФ.

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"Проще изложить события в хронологическом порядке. Мы прилетели в Швейцарию 15 ноября, и в аэропорту никаких проблем не было. Нас встретили, подали транспорт. Мы прибыли в отель, разместились, все было хорошо. Проблемы начались после того, как мы получили результаты тестирования . После этого швейцарцы, а именно медицинский комитет этого региона, стали вести себя несколько странно ", – рассказал Таргонский.

"Желто-синие" получили требование в предигровой день явиться в 17:00 на стадион и там еще раз пройти тесты перед тренировкой, а также были уведомлены, что раздевалку предоставлено не будет, что вообще является неприемлемой практикой.

"Организаторы вроде пошли нам на уступки, прислали представителей лаборатории делать тесты в отель, но в 17:00. Мы сделали тесты, но, поскольку тренировка была назначена на 18:00, все пошло наперекосяк.

Приехали на стадион, там были закрыты раздевалки, непосредственно перед полем игроки обули бутсы. Не было возможности воспользоваться туалетом, попить чаю. Было странно и неприятно от такого дискриминационного отношения.

Об отмене матча и пребывания в 10-дневном карантине сборная была уведомлена местными властями, а не УЕФА.

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"В итоге нам удалось вылететь, но рейс перенесли с 12 на 14 часов по местному времени. И вообще с нами не очень хорошо обошлись в аэропорту Цюриха. Понятно, что мы находились в карантинном состоянии, но к нам относились как к прокаженным, все происходило на расстоянии, это было очень неприятно. При этом у всех нас были негативные тесты.

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Главный тренер Андрей Шевченко до последнего готовился к игре. В день матча даже состоялось предигровое совещание, оно началось в 10:30 и проходило онлайн. При этом я видел, что сборная Швейцарии так же серьезно настраивалась на игру. Поэтому я считаю, что решение властей Люцерна было неверным.

Также хочу добавить, что хозяева нам предоставили поле для тренировки в день игры очень плохого качества. Мы обращали на это их внимание, переписку вел генеральный секретарь нашей ассоциации. Швейцарцы обещали подготовить поле, но в итоге оно оказалось в столь неудовлетворительном состоянии, что существовал риск получить травму", – отметил Таргонский.