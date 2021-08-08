Футбольний клуб Спеція представив українського хавбека Віктора Коваленка у якості свого футболіста. Клуб домовився з Аталантою про річну оренду з правом викупу.

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Разом з тим презентація Коваленка пройшла не надто вдало. На своєму офіційному сайті пресслужба клубу написала, що він взяв участь у всіх матчах збірної України на Євро-2020, хоча він не поїхав на турнір через травму.

Зазначимо, Коваленко минулої зими перебрався до Аталанти з Шахтаря за 600 тисяч євро, але не зумів закріпитися в команді через травматичність. Він зіграв за бергамасків лише 4 хвилини.