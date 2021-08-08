Футбольный клуб Специя представил украинского хавбека Виктора Коваленко в качестве своего футболиста. Клуб договорился с Аталантой о годичной аренде с правом выкупа.

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Вместе с тем презентация Коваленко прошла не слишком удачно. На своем официальном сайте пресс-служба клуба написала, что он принял участие во всех матчах сборной Украины на Евро-2020, хотя он не поехал на турнир из-за травмы.

Отметим, Коваленко прошлой зимой перебрался в Аталанту из Шахтера за 600 тысяч евро, но не сумел закрепиться в команде из-за травматичность. Он сыграл за бергамасков только 4 минуты.