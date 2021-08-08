За словами журналіста Артема Франкова, на Андрія Шевченка здійснювався великий політичний тиск, якого колишній наставник "жовто-синіх" не очікував.

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Окрім того Шевченко не розумів, яка різниця, якою мовою ведеться спілкування в команді – українською чи російською.

Його ж частенько обкладали не за те, що він, припустимо, випускав на поле Марлоса, а тому, що він і його підопічні говорили російською. Ось це декому дуже не подобалося. І це викликало нормальну реакцію у тренера: так яка вам різниця, якою мовою я розмовляю? Та хоч китайською, ви що, знущаєтесь? – розповів Франков.

Також він додав, що вимога розмовляти українською вбивала клин між гравцями, через що ситуація всередині колективу була складна.

Нагадаємо, Шевченко не продовжив контракт з УАФ, який завершився 31 липня. Фахівець шукатиме продовження кар'єри у клубному футболі.