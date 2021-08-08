Українська асоціація футболу надіслала Аль-Айну запит про можливість підписання контракту з Сергієм Ребровим. Клуб з ОАЕ відповів відмовою.

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Раніше лунала інформація, що Реброву вдалося домовитися з керівництвом Аль-Айну, який він очолив лише 6 червня та ще не встиг провести жодного офіційного матчу.

Якщо інформація журналіста з Еміратів Амера Абдулли відповідає дійсності, то УАФ матиме проблеми з призначенням наступника Андрія Шевченка. Як розповів Мирон Маркевич, жодної пропозиції очолити збірну до нього не було, через що він побив горщики з УАФ та покинув роботу в комітеті національних збірних.

Окрім Реброва та Маркевича на крісло керманича збірної претендував Олексій Михайліченко, який готовий погодитись на будь-які умови УАФ.