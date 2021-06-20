Команда Шевченка активно готується до матчу з Австрією. Команда перебуває у гарному настрої та відповідально підходить до поєдинку.

До теми Втрати у збірній: Шевченко повідомив невтішні новини перед важливим матчем з Австрією

Один з епізодів тренування заслуговує на особливу увагу: Марлос пресингував Сергія Сидорчука, але капітан Динамо не розгубився та прокинув йому м'яча поміж ніг, що викликало захват у партнерів.

Нагадаємо, завтра о 19:00 розпочнеться матч між Україною та Австрією. "Жовто-синім" для виходу у раунд плей-оф буде достатньо нічиєї.

Відео епізоду 3:30