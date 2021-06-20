Команда Шевченко активно готовится к матчу с Австрией. Команда находится в хорошем настроении и ответственно подходит к поединку.

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Один из эпизодов тренировки заслуживает особого внимания: Марлос прессинговал Сергея Сидорчука, но капитан Динамо не растерялся и пробросил ему мяч между ног, что вызвало восторг у партнеров.

Напомним, завтра в 19:00 начнется матч между Украиной и Австрией. "Желто-синим" для выхода в раунд плей-офф будет достаточно ничьей.

Видео эпизода 3:30