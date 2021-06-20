У лазареті збірної України на Євро-2020 перебували два гравці: захисник Динамо Денис Попов та вінгер Олександр Зубков, який отримав пошкодження у першому матчі проти Нідерландів.

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Як розповів головний тренер національної команди, на одного з них в матчі проти Австрії розраховувати не варто.

У Попова – невелика проблема, але я думаю, що сьогодні він повернеться в загальну групу. Зубков відновлюється, ми не можемо форсувати його повернення. З ним працюють хороші фізіотерапевти. З Австрією він точно не зіграє, – сказав він.

Зазначимо, що в матчі з Австрією вирішиться доля України на Євро-2020. Для путівки у стадію плей-оф "жовто-синім" достатньо нічиєї. Матч відбудеться у понеділок, 21 червня.