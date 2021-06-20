Захисник збірної України розповів про перемогу над македонцями. Забарний вважає, що результат в тому поєдинку вийшов на перший план.

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Ми дуже раді, що взяли ці дуже важливі три очки. Нам потрібно було тільки перемагати. Перший тайм ми відіграли добре, в другому з'явилися певні проблеми. Але всі молодці, що витримали той натиск македонців. Головне, що вистояли, хоча могли забивати ще. Але знову ж таки, головне – три очки.

Також Ілля очікує важкої гри з Австрією. "Ми знаємо, що в збірній Австрії хороші гравці, плюс ця команда – як єдине ціле. Буде складно, ми налаштовуємося на важку гру, тому що вона є вирішальною для обох команд. Усі розуміють, що ніхто нікому поступатися не буде".

На питання про найнебезпечнішого суперника український захисник відповідає однозначно: "В першу чергу, це Давід Алаба. Я вважаю, що це дуже хороший гравець. Просто височенного рівня!"

Ілля розуміє, що гра на нічию з Австрією – дуже небезпечний крок.

Якщо намагатися грати на нічию, то можна взагалі не виходити на поле. Ми будемо грати тільки на перемогу. Здобуватимемо ці три очки кров'ю.

Крім того, Забарний зізнається, що стрімкий шлях у дорослому футболі став несподіваним для нього. "Звичайно, це був шок для мене. Якби мені рік тому сказали, що я буду грати в Лізі чемпіонів і на Євро, в житті б не повірив! Просто пощастило, що дебютував в Динамо і став там основним. Потім вдалося дебютувати в збірній. Так, це був божевільний шлях за такий короткий час. Чесно кажучи, дотепер не віриться", – каже Ілля.

18-річний футболіст відзначає роль Андрія Шевченка в його розвитку. "Андрій Миколайович дуже хороший фахівець. Дуже багато підказує, допомагає. Оскільки я ще не дуже досвідчений футболіст, мені потрібна ця допомога. З професійної точки зору його підказки сильно допомагають. Коли ти тільки набираєшся досвіду, потрібно все вбирати максимально. Так вийшло, що у мене і в Динамо, і тут в збірній є можливість вчитися у фахівців дуже високого рівня", – зазначає Ілля.