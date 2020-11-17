Навколо матчу 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною розгорілася справжня драма.

Збірна України отримала пропозицію визначити долю скасованого матчу 6 туру Ліги націй за допомогою жеребу, інформує Blick.

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Командам запропонують три результати: 1:0, 0:0 та 0:1. Який випаде – такий і потрапить у протокол.

Натомість у таборі національної збірної України не погоджуються на такий варіант. У розпорядженні Андрія Шевченка є 13 футболістів, як того вимагають правила змагань, тому не давати команді зіграти немає жодних підстав. Математично шанси України у випадку жеребу більші, адже навіть нічия гарантує збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй, але покладатися на сліпий випадок в таборі національної команди не збираються.

Також наразі розглядаються інші варіанти: проведення матчу в сусідньому кантоні впродовж двох днів, цілковита заміна національної команди "молодіжкою" або перенесення матчу на більш пізній термін.

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Якщо буде прийнято рішення про технічну поразку збірної України – УАФ подаватиме апеляцію, повідомляє Sportarena. Оскільки "жовто-сині" готові зіграти матч та мають для цього визначену регламентом кількість гравців, а УЄФА дав дозвіл на проведення поєдинку, то рішення місцевої влади про скасування гри не може бути підставою для технічної поразки.