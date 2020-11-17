Вокруг матча 6 тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной разгорелась настоящая драма.

Сборная Украины получила предложение определить судьбу отмененного матча 6 тура Лиги наций с помощью жребия, информирует Blick.

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Командам предложат три результата: 1:0, 0:0 и 0:1. Какой выпадет – такой и попадет в протокол.

Но в лагере национальной сборной Украины не соглашаются на такой вариант. В распоряжении Андрея Шевченко есть 13 футболистов, как того требуют правила соревнований, поэтому не давать команде сыграть нет никаких оснований. Математически шансы Украины в случае жребия больше, ведь даже ничья гарантирует сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций, но полагаться на слепой случай в лагере национальной команды не собираются.

Также сейчас рассматриваются другие варианты: проведение матча в соседнем кантоне в течение двух дней, полная замена национальной команды "молодежкой" или переноса матча на более поздний срок.

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Если будет принято решение о техническом поражении сборной Украины – УАФ будет подавать апелляцию, сообщает Sportarena. Поскольку "желто-синие" готовы сыграть матч и имеют для этого определенное регламентом количество игроков, а УЕФА дал разрешение на проведение поединка, то решение местных властей об отмене игры не может быть основанием для технического поражения.