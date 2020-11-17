Матч 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною сьогодні не відбудеться. Таке рішення прийняла влада кантону Люцерн. Подальшу долю поєдинку вирішуватиме УЄФА.

УЄФА повідомив, що матч між Швейцарією та Україною, який мав розпочатися сьогодні о 21:45, не відбудеться, повідомляє УАФ.

Швейцарія – Україна: Маліновський, Мораєс та Кривцов здали позитивний тест на COVID-19

Попри те, що і УЄФА, і Швейцарська Асоціація футболу були готові до проведення матчу, департамент охорони здоров’я кантону Люцерн вирішив перевести на карантин усю делегацію національної команди України.

Тепер рішення про подальшу долю матчу прийматиме УЄФА.

Нагадаємо, що для збереження прописки в еліті Ліги націй підопічним Андрія Шевченка вистачає нічийного результату.