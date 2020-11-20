Швейцарія – Україна: УЄФА визначився з термінами розгляду справи
Союз європейських футбольних асоціацій не збирається нашвидкоруч приймати рішення щодо скасованого матчу 6-го туру Ліги націй.
Раніше повідомлялося, що УЄФА може винести вердикт щодо скасованого матчу 6-го туру Ліги націй між Швейцарією та Україною вже сьогодні, 20 листопада. Втім, такого швидкого рішення не буде, повідомляє Футбол 24.
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Спочатку обидві сторони мають подати письмові пояснення. Дедлайн – до понеділка, 23 листопада. Лише після цього Дисциплінарний комітет УЄФА визначить дату слухань. Існує ймовірність, що рішення з'явиться вже наступного тижня.
Нагадаємо, що матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна був скасований місцевою владою через ніби-то спалах COVID-19 у таборі збірної України. УЄФА, який спочатку дозволив матч, оскільки в "жовто-синіх" була передбачена регламентом кількість футболістів, згодом взагалі скасував поєдинок.
Як з'ясувалося по прибутті додому, тести українських футболістів були негативними. Крім того, менеджер національної команди розповів про дивне ставлення приймаючої сторони.
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