Союз европейских футбольных ассоциаций не собирается наспех принимать решение относительно отмененного матча 6-го тура Лиги наций.

Ранее сообщалось, что УЕФА может вынести вердикт относительно отмененного матча 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной уже сегодня, 20 ноября. Впрочем, такого быстрого решения не будет, сообщает Футбол 24.

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Сначала обе стороны должны представить письменные объяснения. Дедлайн – до понедельника, 23 ноября. Только после этого Дисциплинарный комитет УЕФА определит дату слушаний. Существует вероятность, что решение появится на следующей неделе.

Напомним, что матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина был отменен местными властями из-за будто бы вспышки COVID-19 в лагере сборной Украины. УЕФА, который сначала позволил проводить матч, поскольку в "желто-синих" было предусмотреное регламентом количество футболистов, впоследствии вообще отменил поединок.

Как выяснилось по прибытии домой, тесты украинских футболистов были негативными. Кроме того, менеджер национальной команды рассказал о странном отношении принимающей стороны.