Колишній гравець національної збірної України Євген Левченко відреагував на негативні тести футболістів на COVID-19 по прибутті додому.

На думку експерта телеканалів "Футбол 1, 2" Євгена Левченка, УЄФА та Швейцарія затіяли якусь незрозумілу гру. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Я не знаю, в які ігри грають Швейцарія і УЄФА, якщо і у Мораеса і Кривцова негативні тести в сертифікованої УЄФА лабораторії в Києві", – написав екс-гравець збірної.

Я не знаю в какие игры играет Швейцария и УЕФА. Если и у Мораеса и Кривцова негативные тесты в сертифицированной УЕФА лаборатории в Киеве.‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 19, 2020

Нагадаємо, що матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна був скасований місцевою владою через ніби-то спалах COVID-19 у таборі збірної України. УЄФА, який спочатку дозволив матч, оскільки в "жовто-синіх" була передбачена регламентом кількість футболістів, згодом взагалі скасував поєдинок.

Як з'ясувалося по прибутті додому, тести українських футболістів були негативними. Крім того, менеджер національної команди розповів про дивне ставлення приймаючої сторони.