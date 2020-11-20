Не знаю, в які ігри грають УЄФА та Швейцарія, – Левченко
Колишній гравець національної збірної України Євген Левченко відреагував на негативні тести футболістів на COVID-19 по прибутті додому.
На думку експерта телеканалів "Футбол 1, 2" Євгена Левченка, УЄФА та Швейцарія затіяли якусь незрозумілу гру. Про це він написав у своєму Twitter.
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"Я не знаю, в які ігри грають Швейцарія і УЄФА, якщо і у Мораеса і Кривцова негативні тести в сертифікованої УЄФА лабораторії в Києві", – написав екс-гравець збірної.
Нагадаємо, що матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна був скасований місцевою владою через ніби-то спалах COVID-19 у таборі збірної України. УЄФА, який спочатку дозволив матч, оскільки в "жовто-синіх" була передбачена регламентом кількість футболістів, згодом взагалі скасував поєдинок.
Як з'ясувалося по прибутті додому, тести українських футболістів були негативними. Крім того, менеджер національної команди розповів про дивне ставлення приймаючої сторони.
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