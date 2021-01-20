Президент УАФ Андрій Павелко вважає позицію України в Спортивному арбітражному суді сильною та впевненою.

За словами Андрія Павелка, з допомогою юристів-міжнародників є шанс перевести результат 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною у спортивну площину. Про це він розповів у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".

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"Я впевнений, що наша збірна зробила все можливе, щоб гра зі Швейцарією відбулася. Я вдячний гравцям і тренерському штабу, що до кінця йшли до мети. Наше завдання – повернути у спортивне русло це питання. Не можу зараз розкривати численні юридичні моменти, але шанси дуже великі.

Не лише прецедент Ювентуса і Наполі, а й інші приклади в історії футболу при пандемії дають непогані шанси. Над кейсом працює група юристів-міжнародників зі Швейцарії, Іспанії, США та України. Упевнений, що ми залучимо всі наші доводи, вони у нас готові. Можу сказати уболівальникам, що наша позиція сильна і впевнена", – сказав Павелко.

Зазначимо, що слухання справи по матчу Швейцарія – Україна, в якому "жовто-синім" зарахували технічну поразку, відбудеться 16 лютого. Справу розглядатиме Спортивний арбітражний суд.