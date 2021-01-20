Президент УАФ Андрей Павелко считает позицию Украины в Спортивном арбитражном суде сильной и уверенной.

По словам Андрея Павелко, с помощью юристов-международников есть шанс перевести результат 6 тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной в спортивную плоскость. Об этом он рассказал в программе "Главная команда. Рождественские итоги".

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"Я уверен, что наша сборная сделала все возможное, чтобы игра со Швейцарией состоялась. Я благодарен игрокам и тренерскому штабу, что до конца шли к цели. Наша задача – вернуть в спортивное русло этот вопрос. Не могу сейчас раскрывать многочисленные юридические моменты, но шансы очень велики.

Не только прецедент Ювентуса и Наполи, но и другие примеры в истории футбола при пандемии дают неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов-международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши доводы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильная и уверенная", – сказал Павелко.

Отметим, что слушание дела по матчу Швейцария – Украина, в котором "желто-синим" засчитали техническое поражение, состоится 16 февраля. Дело будет рассматривать Спортивный арбитражный суд.