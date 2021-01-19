Вже незабаром Спортивний арбітражний суд в Лозанні розгляне апеляцію України щодо технічної поразки в матчі 6 туру Ліги націй.

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) розгляне справу щодо матчу Швейцарія – Україна 16 лютого 2021 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До теми Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією: 3 причини, чому це несправедливо

Нагадаємо, матч 6 туру Ліги націй не відбувся через рішення місцевого лікаря. У збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада "синьо-жовтим" присудили технічну поразку. Цікаво, що по приїзді в Україну сертифікована УЄФА лабораторія позитивних тестів не виявила.

Зазначимо, через цю технічну поразку Україна в ЛІзі націй опустилася в дивізіон В. Якщо CAS прийме рішення зіграти матч – у "жовто-синіх" є шанс залишитися у Лізі А.