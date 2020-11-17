Влада кантону Люцерн не пішла назустріч УЄФА та заборонить проводити матч 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною.

Матч 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною, скоріш за все, буде перенесено, повідомляє портал Meta-ratings.

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За інформацією порталу, рішення про перенесення поєдинку вже прийняте та незабаром буде оголошене офіційно. Головний лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл заборонив проведення матчу, хоча УЄФА дав дозвіл на проведення поєдинку.

Крім того, українську збірну можуть відправити на карантин, стверджує видання BLICK.

Наразі розглядається можливість проведення матчу завтра, 18 листопада. В заявку збірної України можуть залучити гравців молодіжної збірної та команди U-20.

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Нагадаємо, що вирішальний матч за збереження місця в еліті Ліги націй Швейцарія – Україна мав розпочатися сьогодні о 21:45, але в таборі української збірної виявили нові випадки захворювання COVID-19. УЄФА дозволив провести матч, проте кінцеве рішення має прийняти влада кантону Люцерн.