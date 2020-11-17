Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з виконавцями, які зможуть вийти на поле у вирішальному матчі Ліги націй проти Швейцарії.

Стала відомою заявка національної збірної України на матч зі Швейцарією, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, що позитивний тест на COVID-19 здали 7 виконавців: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віктор Коваленко, Дмитро Різник, Едуард Соболь та Євген Макаренко.

Відтак, до заявки потрапили всі наявні гравці, серед них і довикликані представники молодіжки – Олександр Назаренко, Сергій Булеца та Георгій Судаков.

Вийти на поле в матчі проти Швейцарії матимуть можливість наступні виконавці:

Воротарі: Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків.

Захисники: Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Микола Матвієнко, Богдан Михайліченко, Юхим Конопля, Валерій Бондар.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Назаренко, Руслан Маліновський, Марлос, Георгій Судаков, Ігор Харатін, Сергій Булеца, Олександр Зінченко, Олександр Зубков.

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораєс.

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Нагадаємо, матч 6 туру Ліги націй Швейцарія – Україна відбудеться вже сьогодні, 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Для збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй підопічним Андрія Шевченка потрібно здобути як мінімум нічийний результат.