Власти кантона Люцерн не пошла навстречу УЕФА и запретит проводить матч 6 тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной.

Матч 6 тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной, скорее всего, будет перенесен, сообщает портал Meta-ratings.

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По информации портала, решение о переносе поединка уже принято и вскоре будет объявлено официально. Главный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл запретил проведение матча, хотя УЕФА дал разрешение на проведение поединка.

Кроме того, украинскую сборную могут отправить на карантин, утверждает издание BLICK.

Сейчас рассматривается возможность проведения матча завтра, 18 ноября. В заявку сборной Украины могут привлечь игроков молодежной сборной и команды U-20.

Другой вариант – решение результата матча с помощью жеребьевки.

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Напомним, что решающий матч за сохранение места в элите Лиги наций Швейцария – Украина должен был начаться сегодня в 21:45, но в лагере украинской сборной обнаружили новые случаи заболевания COVID-19. УЕФА разрешил провести матч, однако окончательное решение должны принять власти кантона Люцерн.