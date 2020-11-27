Захисник донецького Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов прокоментував рішення УЄФА про технічну поразку "жовто-синіх" в матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

На думку футболіста, є надія, що УАФ вдасться домогтися справедливості в Спортивному арбітражному суді. Про це він розповів в ефірі ТК Футбол.

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"Ми всі засмучені таким рішенням. Ми готові були грати, було багато здорових гравців, які могли вийти на поле. Наші з Мораєсом результати тестів були помилковими.

Сподіваюся, що Україна подасть апеляцію і справедливість буде відновлена", – сказав футболіст.

Нагадаємо, УЄФА зарахував технічну поразку збірній України у матчі проти Швейцарії, через що "жовто-сині" понижаються в Лізі націй до Ліги В. На думку Апеляційного комітету футбольного союзу, матч 6-го туру Ліги націй не відбувся з вини збірної України.

УАФ готує апеляцію в Спортивний арбітражний суд.