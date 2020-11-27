Легендарний український тренер Мирон Маркевич обурений рішенням УЄФА присудити технічну поразку збірній України у матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

На думку екс-наставника Металіста та Дніпра Мирона Маркевича, УАФ потрібно боротися за перегравання матчу Швейцарія – Україна весною. Про це він заявив у коментарі ua-football.

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"Яке там рішення! Нічим іншим, як знущанням з нас, це не назвеш. Наша команда була готова грати, а люцернський лікар сказав, що щось не так. Навіть не знаю, що й казати після цієї новини... Чесно кажучи, не думав, що таке може статися. Сподівався, що буде призначено перегравання матчу навесні, але все склалося інакше. Для мене (та й не тільки для мене) це шок.

Прикро усвідомлювати, що приймаються підкилимні рішення. Ясна річ, що це неправильно. Неодмінно потрібно йти в Лозаннський суд, і нехай він вирішує. Бентежить, звичайно, що Лозанна, як і Ньйон, де розташована штаб-квартира УЄФА, в одній країні, збірній якої і була присуджена технічна перемога. У зв'язку з цим шансів мало. Але поборотися потрібно", – сказав він.

Також легенарний тренер додав, що стосовно інших збірних УЄФА не прийняв би таке скандальне рішення.

Довіра до УЄФА підірвана – це сто відсотків! Я не думаю, що якби на нашому місці була Німеччина або Англія, вони б собі таке дозволили. Відносно ж збірної України такий вчинок – зневага. Як і до нашої країни в цілому.

"Подумати тільки: на рівному місці ми вибули з елітної групи! Поборотися треба в будь-якому випадку, я в цьому переконаний.

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Багато що буде залежати не тільки від юристів, але й від низки факторів. В першу чергу, від здорового глузду. Сподіваюся, що в Лозанському суді люди більш тверезомислячі, ніж функціонери УЄФА", – підсумував Маркевич.