Українська асоціація футболу не збирається опускати руки та готує апеляцію на рішення УЄФА щодо технічної поразки "жовто-синіх" в матчі 6-го туру Ліги націй.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький переконаний, що рішення УЄФА несправедливе та готовий відстоювати цю позицію в Спортивному арбітражному суді, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною", – сказав Запісоцький.

Нагадаємо, вчора УЄФА прийняв рішення зарахувати технічну поразку збірній України, через що "жовто-сині" понижаються в Лізі націй до Ліги В. На думку Апеляційного комітету футбольного союзу, матч 6-го туру Швейцарія – Україна не відбувся з вини збірної України.

