Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении "желто-синих" в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

По мнению футболиста, есть надежда, что УАФ удастся добиться справедливости в Спортивном арбитражном суде. Об этом он рассказал в эфире ТК Футбол.

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"Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле. Наши с Мораесом результаты тестов были ошибочными.

Надеюсь, что Украина подаст апелляцию и справедливость будет восстановлена", – сказал футболист.

Напомним, УЕФА засчитал техническое поражение сборной Украины в матче против Швейцарии, из-за чего "желто-синие" снижаются в Лиге наций в Лигу В. По мнению Апелляционного комитета футбольного союза, матч 6-го тура Лигы наций не состоялся по вине сборной Украины.

УАФ готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд.