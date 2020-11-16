Голкіпер збірної Швейцарії Ян Зоммер напередодні вирішального матчу з Україною поділився враженнями про "жовто-синіх".

"Я дуже позитивно оцінюю потенціал нашої команди. У нас є гарне поєднання досвіду та молодості. Ми всі дозріли і беремо на себе більше відповідальності. Для того, щоб здобути результат проти хороших суперників, вам потрібен цей досвід і багато кмітливості. Але молоді та дещо "дикі" також потрібні для створення нового імпульсу.

Ми дуже високої думки про Україну. Вони мають сильну атаку, якісних гравців, які виступають у топ-лігах. Ми бачили гру проти Німеччини. Все було не так однозначно, як виглядав рахунок.

Україна – це команда, з якою ми можемо випробувати себе", – цитує швейцарського голкіпера портал BZ.

Нагадаємо, матч 6 туру Ліги націй Швейцарія – Україна відбудеться завтра, 17 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Для збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй підопічним Андрія Шевченка потрібно здобути як мінімум нічийний результат.