Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер накануне решающего матча с Украиной поделился впечатлениями о "желто-синих".

"Я очень положительно оцениваю потенциал нашей команды. У нас есть хорошее сочетание опыта и молодости. Мы все созрели и берем на себя больше ответственности. Для того, чтобы получить результат против хороших соперников, вам нужен этот опыт и много сообразительности. Но молодые и несколько "дикие" также нужны для создания нового импульса.

Мы очень высокого мнения об Украине. Они имеют сильную атаку, качественных игроков, которые выступают в топ-лигах. Мы видели игру против Германии. Все было не так однозначно, как выглядел счет.

Украина – это команда, с которой мы можем испытать себя", – цитирует швейцарского голкипера портал BZ.

Напомним, матч 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина состоится завтра, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Для сохранения прописки в элитном дивизионе Лиги наций подопечным Андрея Шевченко нужно сыграть как минимум вничью.