Вже 17 листопада підопічні Андрія Шевченка зіграю свій вирішальний матч у групі Ліги націй проти непоступливої Швейцарії. Букмекери оцінили шанси збірних на звитягу у цьому поєдинку.

Швейцарія – Україна: прогноз

Після 5-го туру Ліги націй у футболістів збірних досить різні емоції. Швейцарії вдалось відібрати очки у лідера групи Іспанії, зігравши у нічию 1:1. А от українці зазнали поразки від Німеччини 3:1, пише 24 канал.

Варту уваги Матч Швейцарія – Україна може не відбутися

Кадрові втрати

До поєдинку обидві команди підходять із кадровими втратами. Так наставник збірної України Андрій Шевченко не зможе розраховувати на цілу низку гравців: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка та Сергія Сидорчука. Всі гравці вже відправились на самоізоляцію, яку будуть відбувати у клубах.

Також напередодні матчу у команді виявили ще три позитивні результати. Цього разу захворіли Дмитро Різник, Євген Макаренко та Едуард Соболь.

У збірній Швейцарії також не обійшлось без втрат. Участь у грі не зможуть взяти Сільван Відмер і Джордан Лотомба. В обох виявлено коронавірус. Наставник швейцарської команди Владимір Петкович не може випустити на поле дискваліфікованих Ніко Ельведі й Ремо Фройлера.

Минулий поєдинок між цими збірними завершився із рахунком 2:1 на користь української команди. У тому матчі голи за українців забивали Андрія Ярмоленко та Олександр Зінченко.

Матч 6-го туру групи Ліги націй Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада о 21:45

Що прогнозують букмекери Marathonbet

Букмекери віддають перемогу господарям матчу. Звитяга Швейцарії оцінена коефіцієнтом 1,71. А от у перемогу України експерти не надто вірять – 4,80. Що ж до нічийного рахунку у цьому протистоянні, то тут такий результат поєдинку оцінений у 3,90.

Спеціалісти схиляють до того, що зустріч завершить перемогою якоїсь зі збірних, але з перевагою лише в один м'яч. Саме такий показник оцінений у 2,43. Якщо ж брати до уваги успіх підопічних Андрія Шевченка з "сухим" рахунком, то тут на такий прогноз стоїть коефіцієнт 8,00.

Щодо голів, то тут швидше за все обидвом збірним вдасться відзначитись у матчі – 1,85. Та ще ймовірно, що голи будуть у двох таймах – 1,75.

Вболівальники біля екранів своїх гаджетів зможуть побачити результативний удар у матчі у період з 76-90 хвилини зустрічі. Цей гол і може поставити крапку у протистоянні – 1,98.