17 листопада збірна України зіграє у заключному матчі групового етапу Ліги націй УЄФА зі Швейцарією. Цей матч має вирішальне значення, адже переможець точно гарантує собі збереження прописки у елітному дивізіоні турніру.

Швейцарія – Україна: перед матчем

Що: матч 6 туру Ліги націй

Де: місто Люцерн, "Свісспорарена"

Коли: вівторок, 17 листопада, 21:45 за київським часом

Трансляція: телеканали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv

Арбітр: Тасос Сідіропулос (Греція)

Становище команд

Швейцарія

Збірна Швейцарії на старті Ліги націй у своїй групі зазнала поразки від збірної України, чим ускладнила собі життя в битві за збереження прописки в Лізі А. У своїй групі швейцарці набрали лише 3 очки завдяки трьом нічиїм з німцями (1:1) і (3:3) та в останньому матчі 5 туру з Іспанією (1:1), де могли по грі легко програти.

Україна

Збірна України заслужено займає 3 рядок у своїй групі завдяки перемогам над Іспанією (1:0) і тієї ж Швейцарією (2:1). У всіх матчах Україна могла набирати і більше, але не вистачило банально реалізації моментів. У підопічних Андрія Шевченка є проблеми в обороні, що вони намагаються компенсувати атакою, але поки не дуже вдало – 5 м'ячів забито і 10 пропущено.

Цікава статистика

Швейцарія не перемагала жодного разу в 7-ми попередніх іграх у всіх турнірах;

Україна зазнала 4 поразки в 5-ти останніх матчах;

Остання очна зустріч між командами завершилася з рахунком 2:1 на користь України;

Швейцарія ніколи в своїй історії не перегравала Україну (2 нічиї в основний час і 1 поразка).

Історія зустрічей Швейцарія – Україна

Історія протистоянь збірних України і Швейцарії на поєдинки не багата. Вперше команди зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Кельні (Німеччина), де після нічийних 0:0 в основний і додатковий час "синьо-жовті" вирвали перемогу в серії пенальті (3:0). Тоді Україна встановила історичний рекорд і вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу.

Та зустріч запам'яталася ще й тим, що швейцарці не забили три пенальті з трьох у ворота Шовковського, та й нинішній керманич української команди, Андрій Шевченко, тоді не зміг пробити Цубербулера.

У товариському матчі 2010 року в Женеві команди зіграли внічию – 2:2.

Прогноз від Збірної24

Для Швейцарії це фактично останній шанс зачепитися за соломинку, яка може утримати команду в дивізіоні А Ліги націй. 5 ігор у Швейцарії в активі 3 бали, що на 3 менше ніж у України і якщо господарі отримають перемогу то зможуть сповна реабілітуватися за прикру поразку на старті.

Андрій Шевченко це прекрасно розуміє і зробить все щоб налагодити захисні порядки в команді і не програти в даному матчі.